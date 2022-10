Volg KV Oostende - Union om 21 live op voetbalkrant.com!

KV Oostende en Union sluiten de 12e speeldag af. Oostende kon de laatste 3 wedstrijden niet winnen, terwijl Union 9 op 9 pakte.

Na 11 speeldagen staat KV Oostende 13e met 11 punten. Ondanks een start met een 6 op 9 zakte Oostende nadien weg. Ze verloren 4 keer op rij en de gevarenzone begon dichtbij te komen. De laatste 4 wedstrijden ging het beter voor Oostende. Ze wonnen nog eens en speelden 2 keer gelijk. Al dateert die overwinning tegen Eupen van half september en van voor de interlandbreak.

Oostende zal alleszins op zijn aanvoerder kunnen rekenen. Anton Tanghe was vooraf onzeker door een voetblessure, maar hij zit toch in de selectie. Sieben Dewaele daarentegen zal er niet bijzijn. Hij heeft een probleem aan de kuit. Robbie D'Haese is nog steeds out, terwijl Tatsuhiro Sakamoto terugkeert uit ziekte. David Atanga is nog steeds geschorst.

© photonews

Een groot contrast bij Union. Zij staan na 11 speeldagen 4e met 22 punten en zijn aan een goede reeks bezig. Ze pakten 9 op 9 en in de laatste 6 wedstrijden een 15 op 18. Ook Europees gaat Union het voor de wind met een 10 op 12. Al zullen ze het gelijkspel tegen Braga eerder tijdens de week willen rechtzetten. Koki Machida is nog steeds uit met een blessure. Ook op Dennis Eckert kunnen ze nog steeds geen beroep doen. Voor de rest kan Karel Geraerts op iedereen een beroep doen.