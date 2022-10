Volg OH Leuven - RC Genk vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De imposante reeks blijft maar duren en dat willen ze bij RC Genk zo houden. Of kan OHL toch eens voor spelbreker spelen?

Leuven is immers zelf aan een knap seizoen bezig: het staat niet voor niets op de vijfde plaats. Nochtans dreigde er wel een dip, met een zoutloze partij in Mechelen, verlies tegen Union en achterstand bij de rust aan de Gaverbeek. Toen kwam Mario González, die OHL met een hattrick nog naar een klinkende overwinning loodste. Daardoor kan OHL toch vol vertrouwen de nummer 2 uit de competitie ontvangen.

Dat is dus het RC Genk van Wouter Vrancken, dat begon met een ongelukkige nederlaag bij Club Brugge en nadien warempel een 28 op 30 neerzette. Genk is zo nog altijd de ploeg die Antwerp het meest op de hielen zit. Specialiteit van het huis is om op het einde van wedstrijden nog het verschil te maken. De laatste vier matchen was dat het geval: evenveel keer leverde het een nipte overwinning op.

Op de afwezigheid van Schrijvers na beschikt Marc Brys over een fitte kern waarmee hij kan trachten om Genk zijn tweede nederlaag van het seizoen toe te dienen. Bij Genk hebben ze natuurlijk hele andere plannen: ze stellen het aan Den Dreef wel zonder Abid, Oyen en Sadick.

Ziet u Genk opnieuw met de volle buit aan de haal gaan? Dan kan u bij BETFIRST 1,74x uw inzet verdienen! Er zit misschien nog een mooiere prijs in: een gelijkspel kan 4,30x uw inzet opleveren, een zege voor OHL 4,45x uw inzet!