Volg Standard - Antwerp om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Standard kreeg de voorbije weken al pittige clashes voorgeschoteld. Met het bezoek van Antwerp is het zondagnamiddag weer prijs.

Standard lijkt in deze fase van de competitie enkel beladen duels te spelen. De thuismatch tegen Club Brugge, de derby's tegen Charleroi en Seraing: allemaal matchen met een eigen verhaal. Het treffen met Antwerp zal geen uitzondering zijn. Met vijf zeges in de laatste zes matchen kunnen de Rouches die ontmoeting met vertrouwen aanvatten. De misstap uit de vorige thuismatch werd al deels rechtgezet. Krijgt dat een vervolg?

Om Antwerp punten afhandig te maken, moet je ook wel héél sterk uit de hoek komen. Uitgezonderd de verplaatsing naar Kortrijk won de Great Old alles in de competitie. Desondanks heeft het te maken met stevige concurrentie van Genk, dat RAFC voorlopig voorbij is gestoken. Om ook na deze speeldag aan de leiding te staan, moeten de spelers van Van Bommel de lastige verplaatsing naar Luik tot een goed einde brengen.

Zinckernagel en Haroun bij de afwezigen

In aanvallend opzicht is Standard toch wel enigszins gehavend door de schorsing van Zinckernagel en ook Emond en Ohio die nog in de lappenmand liggen. Calut en Ngoy zijn er eveneens niet bij. Bij Antwerp toch ook enkele klinkende namen die ontbreken met Miyoshi, Engels en Haroun. Engels blijft op de sukkel met de kuit, Haroun heeft een voetblessure opgelopen.

