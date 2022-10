LIVE: Geen 1-1 maar wel 2-0 op de Bosuil

63

Stengs dribbelt zich fraai een weg door de 16 van Oostende maar opnieuw bereikt het schot het doel niet en staat er een Oostendenaar in de weg



62

Ditmaal is het Urhoghide die ervoor zorgt dat Antwerp een corner krijgt, het schot was van Muja



61

Antwerp lijkt plots zin te krijgen om meer doelpunten te scoren



60

Michel Ange Balikwisha

Arbnor Muja





60

Pacho William

Dinis Almeida





58

Yusuf kapt zich vrij in de 16 en wil trappen. Een Oostende-verdediger kan er nog voor zorgen dat de bal in corner verdwijnt



58

53



Doelpunt van Jurgen Ekkelenkamp

Geen 1-1 maar wel 2-0! Een voorzet van Vincent Janssen wordt aan de tweede paal in doel gewerkt door Ekkelenkamp



49

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

De bal lijkt van de voet van Janssen te komen dus buitenspel is het niet, maar het was blijkbaar wel een fout op Janssen. Of wil Bert Put vooral een nieuwe farce vermijden?



47

Doelpunt van Cameron McGeehan

Heel veel verwarring wanneer Janssen op de grond blijft liggen en de bal enkele seconden later in het net ligt dankzij Mcgeehan. Put had niet gefloten al dachten veel spelers van wel dus is het een geldig doelpunt. Of was het nog buitenspel van McGeehan?



46

Sieben Dewaele

Manuel Osifo





46

Kenny Rocha Santos

Nick Bätzner





45+3

De bezoekers komen een keertje in de 16 van Oostende maar McGeehan mist zijn controle, weg kans



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



44

Na een slechte pass van Urhoghide kan Stengs een counter lanceren. Meer dan een corner komt er niet uit



43

We voetballen ondertussen opnieuw, de wedstrijd lijkt zich naar de rust te slepen



40

Ekkelenkamp en McGeehan komen hard in contact met elkaar. De knie van Ekkelenkamp lijkt die van McGeehan te raken en beide spelers hebben even verzorging nodig



39

Nu komt een goede aanval wel tot bij Balikwisha die de bal kan controleren. Hij dribbelt een weg naar binnen en probeert te trappen maar via een Oostends been verdwijnt de bal in corner



36

Balikwisha mist duidelijk nog wat matchritme. Na enkele goede combinaties onder leiding van Gerkens komt de bal tot bij Balikwisha maar die mist zijn controle volledig



35

Janssen baant zich een weg door de defensie van Oostende maar er komt geen vervolg aan de aanval



31

Gele kaart voor Kenny Rocha Santos





31

Terwijl Antwerp het balletje rondspeelt, wachten ze bij Oostende geduldig af in blok. Voorlopig heeft deze wedstrijd weinig om het lijf na dat werelddoelpunt van De Laet



24

Een teruglopende D'Haese kan nipt vermijden dat Ekkelenkamp Stengs alleen voor doel zet



23

Janssen loopt weg uit de dekking en trapt dan in de draai, net naast



21

In Tubeke hebben ze even nodig om alles te controleren maar het blijkt een correcte beslissing te zijn van de grensrechter. Bijna had De Laet dus twee keer gescoord vandaag



20

Bijna stond het 2-0 na een vrije trap van Stengs die aan de tweede paal teruggekopt wordt tot bij De Laet maar Janssen stond buitenspel bij het terugkoppen en het feestje gaat niet door



19

Gele kaart voor Sieben Dewaele





14

Stengs met een lage voorzet, te dicht bij het doel en Phillips kan makkelijk oprapen



14

Oostende probeert iets in elkaar te boksen met vooral een actieve McGeehan maar de voorzet belandt in de handen van Butez



13

Voorlopig zien we vooral veel middenveldspel en fouten, geen sprankelend voetbal



7

Beter kon Antwerp niet aan deze partij beginnen. Is dit het begin van een lange avond voor KVO?



6



Heeft Ritchie De Laet even de rechter van Nainggolan geleend? 🤯 #WatEenGoal #antkvo — Raf Hermans (@rafhermans92) October 20, 2022



5

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





4

De VAR is het doelpunt aan het checken...





3



Doelpunt van Ritchie De Laet

Wat een doelpunt van Ritchie De Laet! Voor de eerste keer sinds september staat hij nog eens aan de aftrap van een wedstrijd en hij pegelt de bal vanop zo'n 25 meter in één tijd in de winkelhaak



1

Oostende heeft de wedstrijd op gang getrapt. Vliegen ze er meteen in of moeten de benen nog even wakker worden na de lange busrit?



1

Antwerp - KV Oostende: 0-0





Antwerp: Ritchie De Laet - Alhassan Yusuf - Michel Ange Balikwisha - Calvin Stengs - Pieter Gerkens - Vincent Janssen - Samuel Vines - Toby Alderweireld - Jurgen Ekkelenkamp - Jean Butez - Pacho William

Bank: Arbnor Muja - Ortwin De Wolf - Christopher Scott - Jelle Bataille - Arthur Vermeeren - Dinis Almeida - Michael Frey



KV Oostende: Dillon Phillips - Osaze Urhoghide - Zechariah Medley - Kenny Rocha Santos - Adedapo Mebude - Sieben Dewaele - Tatsuhiro Sakamoto - Cameron McGeehan - Robbie D'Haese - Anton Tanghe - Thierry Ambrose

Bank: Indy Boonen - Manuel Osifo - Théo Ndicka - Guillaume Hubert - Nick Bätzner - Mohamed Berte - Alessandro Albanese