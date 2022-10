Volg Sporting Charleroi - KV Kortrijk om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Kortrijk zit na de enorme klap die het moest incasseren in de Vlasico in de problemen. In Charleroi hopen de Kerels hun vertrouwen weer op te vijzelen, al valt nog te bekijken of dat strookt met de plannen van de thuisploeg.

De Carolo's zijn zelf aan een wisselvallig seizoen bezig. Ze gingen wel winnen in Anderlecht en maakten het een Standard in vorm best lastig, maar lieten in Sint-Truiden welgeteld twee ballen tussen de palen noteren. Voor eigen publiek mag er toch heel wat meer dadendrang en gevaar voor doel verwacht worden. Dit zijn de wedstrijden waarin Charleroi zeker geacht mag worden om de drie punten te pakken.

De puntennood is echter nog groter langs Kortrijkse zijde. Na de stunt tegen Antwerp en het lange standhouden ini Genk leek KVK weer even op de goede weg. Na de voorsprong tegen Zulte Waregem verviel Kortrijk echter in slechte oude gewoonten. Met een verplaatsing naar het Zwarte Land is er geen tijd om te treuren. Om weg te komen van de degradatieplaatsen, moet onmiddellijk de rug gerecht worden.

Geen Selemani bij KVK

Nkuba is twijfelachtig. De lijst met afwezigen is bij Charleroi sowieso al lang genoeg. Koffi, Descotte, Van Cleemput en Knezevic ontbreken met blessures. Zorgane is geschorst. Bij Kortrijk is het ontbreken van Selemani een zware aderlating. Andere spelers in de lappenmand zijn Radovanovic, Lončar en Kadri.

