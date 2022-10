Kan Club Brugge Champions League-vorm nu wel doortrekken in midweekspeeldag tegen STVV?

Na de overwinning op het veld van Anderlecht afgelopen zondag kan Club Brugge weer met een positieve blik naar de volgende competitiewedstrijd kijken tegen STVV.

De vorige keren dat Club Brugge moest opdraven in het midden van de week was het in de Champions League-groepsfase. Dat inspireerde de troepen van Carl Hoefkens tot 4 fantastische wedstrijden tegen Leverkusen, Porto en Atlético Madrid (x2). Vaak volgde na die wedstrijden een iets mindere wedstrijd in de competitie zoals de verliespartijen tegen Standard en Westerlo.

De bezoekers uit Sint-Truiden lijken alleszins wel klaar voor de trip naar de andere kant van het land. Vorige week wonnen de Kanaries nog van Charleroi in eigen huis. Hoewel STVV in het eigen stadion wel vaak een andere ploeg is als op verplaatsing, hebben ze ook buitenshuis al wat punten gesprokkeld. Voorlopig staan de Limburgers met Anderlecht op een gedeelde 9e plek en bij puntengewin zouden ze de top 8 induiken.

Carl Hoefkens rekent opnieuw op Noa Lang nadat de Nederlander de selectie niet haalde voor de topper tegen Anderlecht. Clinton Mata ondervindt nog te veel last van een blessure en zit niet bij de 21 namen van Hoefkens.