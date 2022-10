LIVE Genk-Westerlo: Dierckx in de ploeg bij Westerlo, Paintsil krijgt basisplaats van Vrancken

Het wordt een kraker in de Cegeka Arena tussen twee ploegen in bloedvorm. Voor het korte tripje van Westel naar Genk rekent Jonas De Roeck dan ook op de verrassing.

Veel veranderingen hoeven er niet verwacht te worden in het elftal van Wouter Vrancken. Genk tekende verzet aan tegen de vordering van 3 speeldagen effectief + 1 wedstrijd voorwaardelijk voor de rode kaart van Angelo Preciado in de wedstrijd tegen OH Leuven. Daardoor is hij vandaag nog speelgerechtigd. Gerardo Arteaga is op zijn beurt dan wel geel geschorst en niet inzetbaar voor de wedstrijd tegen Westerlo.

Ook bij Westerlo hebben ze weinig reden tot veranderen. De Kemphanen hebben zich de voorbije weken tot revelatie ontpopt.