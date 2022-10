Volg KV Mechelen - Standard LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Steven Defour maakt zijn échte debuut als hoofdtrainer van KV Mechelen uitgerekend tegen Standard, een ploeg waarbij hij uiteraard ook een verleden heeft.

Al zal Defour vooral wakker liggen van puntenoogst, want daar heeft Malinwa wel nood aan. De voormalige Rode Duivel coachte KV al op het veld van Club Brugge door de schorsing van Buijs, maar volgt nu de Nederlander echt op. Dat is toch nog wat anders. Aan Defour om in ieder geval strijdlust in het team te pompen, zodat voor elke meter gestreden wordt. Voor de zwakke defensie en het gebrek aan spitsen is er niet meteen een oplossing.

Die pijnpunten moet Mechelen dus op een andere manier trachten te compenseren tegen een Standard dat zes van zijn laatste zeven matchen won. De Luikenaars maakten vooral indruk met straffe thuiszeges tegen Club en Antwerp: telkens 3-0. De zeges buitenshuis werden telkens met één doelpunt verschil behaald. Ook voor zo'n resultaat zullen de Rouches wel opnieuw willen tekenen.

Laifis onzeker

Steven Defour recupereert Van Hoorenbeeck, al is het nog maar te zien of hij de verdediger na enkele weken blessureleed meteen voor de leeuwen gooit. Lavalée, Bijker en Mrabti zijn onbeschikbaar. Bij Standard is Laifis, die niet speelklaar geraakte voor het duel tegen Antwerp, nog onzeker. Emond, Ngoy en Ohio liggen zeker nog in de lappenmand. Zinckernagel keert terug uit schorsing.

