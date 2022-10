Kan Cercle Brugge 6 op 6 pakken op het veld van Seraing?

Thuis tegen Eupen scoorde Cercle maar liefst vijf keer, het gaat nu op bezoek bij Seraing.

Cercle Brugge en Seraing staan in het klassement nog altijd in de gevarenzone. Seraing heeft maar één puntje meer dan de zestiende plaats, Cercle Brugge twee. Beide ploegen wonnen dit seizoen nog maar drie keer en hebben even veel doelpunten tegen.

De machine bij Cercle Brugge begint wel stilaan te draaien. Na de 3-4 winst tegen KAA Gent verloor het nipt van Union, vorig weekend werd Eupen in de pan gehakt met een hattrick van Denkey. Maar Seraing verloor niet in zijn laatste drie matchen en won op het veld van Standard.

Degene die met de zege naar huis vertrekt doet een stap naar de veiligheid in het klassement. Van de vier onderlinge duels in het verleden won Cercle drie keer en kon Seraing nooit scoren in die zeges. Vorig seizoen won Seraing deze match nog met 2-1, ze zijn dus gewaarschuwd bij de Vereniging.

Cercle Brugge kon na zijn vorige twee zeges telkens niet winnen. Het krijgt nu dus een nieuwe kans om voor het eerst 6 op 6 te pakken dit seizoen.