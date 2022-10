LIVE Zulte Waregem-Anderlecht: twee dezelfde elftallen als afgelopen weekend

Dat de vraag gesteld kan worden dat Anderlecht op bezoek bij de laatste in de stand punten kan verliezen, toont al aan hoever het is gekomen. Essevee tankte wel vertrouwen uit de winst in de derby tegen Kortrijk. Bij Anderlecht gaan ze op zoek naar efficiëntie.

Mbaye Leye zal zijn spelers opgefokt aan de aftrap krijgen, daar mag u zeker van zijn. Voor Zulte Waregem zijn er geen wedstrijden meer waarin ze het mogen laten hangen. De rode lantaarn wil voor het WK de kloof gedicht hebben en liefst uitzicht hebben op een veilige plaats. Een wedstrijd tegen Anderlecht boezemt in die optiek niet zoveel angst meer in als vroeger. Met de mentaliteit van tegen Club Brugge moet het wel lukken, maar kunnen ze dat ook opbrengen bij paars-wit? “Ik heb geen glazen bol”, zei Felice Mazzu. “Ik kan niet met zekerheid zeggen dat we tegen Zulte Waregem met dezelfde intensiteit aan de aftrap zullen verschijnen als tegen Club Brugge. Ik ga er in elk geval alles aan doen om het de spelers duidelijk te maken. Een wedstrijd tegen de beste ploeg van België of tegen de laatste in de stand: qua voorbereiding, inzet en intensiteit mag dat geen enkel verschil maken.” Anderlecht is wel de grote favoriet bij betFIRST. Denkt u aan een stunt van Zulte Waregem dan kan dat u al 5,25 keer uw inzet opleveren...