Volg Anderlecht-Eupen hier live vanaf 13u30

Je kan er intussen niet meer rond: Anderlecht moet beginnen vrezen voor een degradatieplek tegen het WK. Vandaag moet er gewonnen worden van Eupen, want anders komen de Oostkantonners zowaar op één punt van de recordkampioen.

Anderlecht moet al naar onder beginnen kijken en mag zich gelukkig prijzen dat geen van de kelderploegen gewonnen heeft dit weekend. Enkel Seraing kan nog dichterbij komen. En Eupen natuurlijk, die op vier punten van Anderlecht op plaats 15 staan. Met nog matchen tegen Antwerp en Genk in het verschiet zit de druk er ferm op.

Duranville en Stassin speelden gisteren met de beloften, maar Duranville kan vandaag nog in actie komen omdat hij niet de hele match speelde. Stassin stond wel 90 minuten op het veld en zit niet in de selectie. Theo Leoni is voorlopig helemaal lid van de A-kern na de schorsing van Arnstad.

De vraag is of Veldman gaat vasthouden aan Diawara als verdedigende middenvelder, want die lijkt wekelijks te kort te komen. Vooral fysiek staat hij nog niet op punt. Verschaeren krijgt zijn rol als tien natuurlijk terug, maar wie zet hij naast Silva? Stroeykens lijkt op dit moment de beste keuze. En gaat achteraan Hoedt in de viermansverdediging staan of kiest hij voor Debast-Vertonghen?

