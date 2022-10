Herpakt Antwerp zich na de nederlaag tegen Genk of wint Charleroi na twee jaar nog eens van the Great Old?

Antwerp zag hoe Club Brugge gisteren naderde tot op één punt en zag ook leider KRC Genk zeven punten uitlopen.

Spelen op Charleroi is nooit een makkelijke verplaatsing geweest. De laatste overwinning van The Reds bij de Carolo'q dateert al van juli 2018, vorig seizoen eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Antwerp heeft de drie punten nodig om Genk in het vizier te houden en de tweede plaats tot minstens de volgende speeldag te behouden. Charleroi staat op vier punten van een degradatieplaats en kan maar best beginnen winnen in de competitie.