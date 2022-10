Club Brugge heeft iets recht te zetten

Club Brugge heeft er een lastige week opzitten. Na het gelijkspel tegen 10 man van Union en de pandoering van Porto in de Champions League hebben de Bruggelingen iets recht te zetten.

Bij Club Brugge is er toch een opvallende afwezige. Recordaankoop Roman Yaremchuk werd door coach Carl Hoefkens thuisgelaten. Hoewel de Oekraïner volledig fit is zal hij de wedstrijd waarschijnlijk vanuit de tribunes bekijken. Ook de geblesseerde Clinton Mata ontbreekt nog. Oostende staat op drie punten van degradatie en probeert vanavond iets te rapen in Jan breydel. Hoewel dat niet gemakkelijk is voor KVO, het laatste puntje dat Oostende in de competitie tegen Club Brugge kon sprokkelen dateert al van 2014.