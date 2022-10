Volg RC Genk - KV Mechelen vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Wouter Vrancken imponeerde bij KV Mechelen met de speelwijze en behaalde resultaten. Een weerzien met zijn oude ploeg staat op het programma.

Wat Vrancken vier jaar lang bij Malinwa deed, speelt hij nu in de overtreffende trap klaar bij RC Genk. Ook daar kreeg de succescoach iedereen mee in zijn verhaal van vaste principes en patronen. Het gevolg: Genk staat comfortabel op kop, met vier punten voor op Antwerp en acht op het duo Club-Union. Als Genk - dat sinds speeldag 1 niet meer verloor - vrijdag de punten thuishoudt, staat het zeven punten los.

Weliswaar in de wetenschap dat de concurrentie nog aan de bak moet. Genk - KV Mechelen is een affiche met de schijnwerpers op de coaches. In de eerste plek op Vrancken, bij zijn eerste weerzien met zijn ex-club. En daarnaast toch ook op Steven Defour, die als assistent onder Vrancken werkte en nu tot verrassing van laatstgenoemde T1 is bij Malinwa. Met een 6 op 6 deed Defour KV alleszins heropleven de voorbije weken.

Beide ploegen kampen toch met heel wat afwezigen, want naast de ziekenkboeg zijn er ook enkele schorsingen. Preciado zit bij Genk op het strafbankje en dat mist ook nog Abid, John, Oyen en Sadick. KV Mechelen mist de geschorsten Verstraete en Bates. Vanlerberghe moet na het spelen van zijn twee beste matchen dit seizoen een cardiale ingreep laten doen. Ook Bijker, Mrabti en Lavalée zijn nog niet fit.

