Volg straks Live: Kan Kortrijk weg van laatste plaats of sluipt Cercle Brugge richting top 8?

Zaterdagavond kijken KV Kortrijk en Cercle Brugge elkaar in de ogen voor een West-Vlaams onderonsje.

Een degradatieduel, zouden we enkele weken geleden nog gezegd hebben. Maar na de trainerswissel Cercle anders gaan voetballen, werd er gewonnen van onder meer Gent en Charleroi en staan ze op de negende plaats in het klassement.

Bij Kortrijk had een trainerswissel niet bepaald dat effect. Belhocine werd als eerste trainer dit seizoen de laan uitgestuurd maar er volgde niet bijster veel beterschap onder Adnan Custovic.

Als Cercle wint op het veld van Kortrijk, komen ze zelfs gelijk met OH Leuven op de achtste plaats. Het lijkt een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar toen het na de trainerswissel plots heel goed ging en Cercle nog bijna play offs speelden, al hebben ze nu meer tijd om zo'n ticket af te dwingen. Cercle zal het wel moeten doen zonder onder meer de geblesseerden Miangue en Louis Torres.

Samen met Seraing en Zulte Waregem telt Kortrijk 11 punten, dat is er slechts eentje minder dan Eupen en ook Oostende, Charleroi en Anderlecht staan niet zo ver boven de Kerels. Een geblesseerde Selemani is echter wel een aderlating voor Custovic. Ook Tanaka en Henen zijn geblesseerd terwijl Gueye geschorst is.