Kan Gent (eindelijk) vertrouwen opdoen of zet OH Leuven top 8-ambitie kracht bij?

Een seizoen kan bijna niet wisselvalliger verlopen als dat van AA Gent tot nu toe loopt. Na het gelijkspel tegen de Shamrock Rovers trekt Gent nu naar Leuven om vertrouwen op te doen want donderdag komt Molde op bezoek in de strijd om een Europese winter.

OH Leuven kan bij een overwinning over de Gentenaren springen en zich wat veiliger in de top 8 nestelen. Maar het vormpeil van de Leuvenaars is met 1/9 ook niet bijster goed. Vorige week werd er gelijkspespeeld op Stayen en daarvoor werd er in de midweek met 4-2 verloren van Eupen.

Thuis is het voor Leuven trouwens all or nothing dit seizoen. In 6 duels hebben ze driemaal verloren en driemaal verloren, nog niet gelijkgespeeld. Vandaag zal die all or nothing zonder de geblesseerde Ewoud Pletinckx zijn. Brys recupereert wel de herstelden Thosteinsson en Tamari.

Bij Gent lijkt ook iedereen gerecupereerd te zijn nadat er vorige week een griepvirus in de kleedkamer rond ging. Daardoor kwam Hong niet aan de aftrap en speelde ook Cuypers niet in Ierland. Beide spelers zitten nu opnieuw in de selectie tegen OH Leuven.

Gent staat na 14 speeldagen op de 6e plaats in het klassement. Het gat met numer 4 Union is al 6 punten en in het onderlinge duel gingen de Buffalo's met 2-0 onderuit tien dagen geleden. Gent heeft dringend nood aan een klein reeksje en vertrouwen om dichter bij de top 4 te sluipen en zich voor te bereiden op de topper tegen Club Brugge volgende week.