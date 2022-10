Jeunechamps met veel lof voor tegenstander: "Mignolet beste doelman in België? Nee, hij!"

Karel Geraerts wil de kers op de taart zetten met Union, door ook van Seraing te winnen op zondag. En hij beseft dat er geen sprake van onderschatting mag zijn.

Ondertussen gooide coach Jeunechamps van de Luikenaars dan weer een bloemetje naar Union en zijn doelman.

"Mignolet de beste keeper van de Jupiler Pro League? Voor mij is dat Anthony Moris", aldus Jeunechamps in aanloop naar de clash met de Brusselaars.

YES! We're back again!



Onze selectie in en tegen RFC Seraing ✊️#SERUSG pic.twitter.com/FnIAS5ZTfy