Mbaye Leye tegen ex-ploeg mét grote inzet: "Herhalen wat we tegen Anderlecht deden"

Voor Zulte Waregem zijn er nog drie speeldagen voor de WK-break om weg te komen van de laatste plaats. Misschien wel tegen Standard?

Mbaye Leye heeft een verleden bij Standard, maar wil vooral winnen tegen de Rouches om voor de WK-break van de laatste plek weg te raken in de Jupiler Pro League.

Grinta

“Van de drie resterende wedstrijden spelen we nog twee keer in eigen huis. In die wedstrijden willen we herhalen wat we het laatst tegen Anderlecht toonden in de Elindus Arena: één collectief, een goeie mentaliteit en veel grinta", klinkt het op de clubwebstek.

“Standard is een erg goeie ploeg. Voor ons is het belangrijk om ons goed voor te bereiden op hun verschillende tactische uitvoeringen. Stevig verdedigen en agressiviteit in de duels zullen de basis vormen van deze wedstrijd.”

