Opstellingen: Veldman verrast met youngster Leoni in de basis, Van Bommel met één noodgedwongen wissel

De wedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht werd in recordtijd uitverkocht. De Bosuil zal vol lopen voor de komst van de Brusselaars. Mark van Bommel wil er de negatieve spiraal van de voorbije weken omkeren.

Antwerp verloor drie van zijn laatste vier matchen en wil profiteren van de situatie die er bij Anderlecht is. Ondanks twee opeenvolgende winstpartijen zit het daar toch nog niet helemaal goed. Van Bommel kan niet rekenen op Sam Vines, die met een breuk in de voet een hele tijd out zal zijn.

Bij Anderlecht is er dan weer commotie nadat Wesley Hoedt - net als Radja Nainggolan bij Antwerp - naar de B-kern werd gestuurd. De Nederlander kon niet leven met zijn bankzittersstatuut tegen Silkeborg en liet dat ook in niet misteverstande bewoordingen verstaan.

Wel weer van de partij: Adrien Trebel. Een gelukje voor Veldman, want op de verdedigende middenvelder-positie is Anderlecht nog steeds zoekende. Al moeten er niet te veel veranderingen verwacht worden ten opzichte van donderdag. Al kan N'Diaye wel weer op de linksachter geplaatst worden.

