OHL is aan een mindere reeks bezig. Tegen Cercle Brugge gaan ze op zoek naar hun 1e zege in 5 wedstrijden. Maar Cercle is wel een ploeg een ploeg in vorm.

Cercle Brugge is in de Jupiler Pro League een van de ploegen in vorm. Sinds hun trainerswissel pakten ze 13 op 18, waarvan 10 op 12 in de laatste 4 wedstrijden. Zo zijn er momenteel nauwelijks degradatiezorgen. Miron Muslic kan op dezelfde ploeg als tegen KV Kortrijk rekenen, want er is niemand extra in de ziekenboeg. Ook is er niemand geschorst en Muslic moet ook geen rekening houden met een eventuele 5e gele kaart van een van zijn spelers. Aan de andere kant zijn er wel zorgen voor Marc Brys. Half september stonden ze nog op een play-off 1-plaats, maar sindsdien pakten ze in de laatste 7 wedstrijden 6 op 21. Zo zakten ze naar plaats 8. Daarbij komt nog eens dat Brys 2 sterkhouders moet missen. Hamza Mendyl en Kristiyan Malinov pakten allebei hun 5e gele kaart. Zo zal Brys moeten schuiven met zijn verdediging. Mogelijk komt Joren Dom in de ploeg en schuift Federico Ricca naar de linksbackpositie. Ook zal het middenveld herschikt moeten worden. Mandela Keita lijkt een logische vervanger voor Malinov.