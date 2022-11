Zet Standard zijn sterke reeks verder of kan Eupen hier een stokje voor steken?

Standard staat toch wel wat onverwacht op een 5de plaats in de Jupiler Pro League en vanavond moeten ze de korte verplaatsing maken naar Eupen. Tijd om vooruit te blikken.

Na een moeilijk competitiestart is Standard helemaal ontbolsterd. Dit getuigt in een sterke 5de plaats op amper 4 punten van nummer 4, Union. De transferzomer en overname van vorig jaar hebben de club goed gedaan. Er waait duidelijk een nieuwe wind aan de boorden van de Maas en de Luikenaars zijn sinds lang nog eens in de mogelijkheid om een rol van betekenis te spelen in de Jupiler Pro League. Het halen van Europees voetbal is zeker niet onmogelijk al is de weg nog lang.

Standard moet het doen zonder de langdurig geblesseerde Emond die nog steeds niet fit is bevonden. Dragus en Dewaele moeten opletten want bij een gele kaart missen ze de volgende wedstrijd van Standard.

Daartegenover staat Eupen. De Oostkantonners bengelen in de bodem van het klassement. Een rol die ze de laatste jaren al verscheidene malen hebben opgenomen. Steeds konden ze de dans ontspringen, maar in een seizoen met drie dalers wordt het een strijd tot de allerlaatste speeldag.

Eupen kan alvast niet rekenen op Amadou Keita die geblesseerd aan de kant staat.