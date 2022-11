Volg live: Onuachu doet alle zorgen verdwijnen met hattrick

83

De net ingevallen Németh krijgt meteen een kans in de 16. Vanuit de draai probeert hij Koffi te vloeren maar dat lukt niet



80

Joseph Paintsil

András Németh





80

Bryan Heynen

Ouattara Aziz





79

Heynen gaat opnieuw zitten. Een wissel lonkt



78

Descotte met een mooie poging. Hij neemt aan, draait en schiet meteen. Te centraal om Vandevoordt echt te bedreigen



76

Bryan Heynen is even blijven zitten met last, verliest Genk zijn kapitein?



72

Nadir Benbouali

Anthony Descotte





71



Doelpunt van Paul Onuachu (Joseph Paintsil)

De spanning was er even maar is opnieuw helemaal weg! Onuachu vervolmaakt zijn hattrick Een lage pass van Paintsil gaat voorbij twee Charleroi-verdedigers en Bryan Heynen waardoor Onuachu makkelijk kan binnenleggen



67



Doelpunt van Daan Heymans (Adem Zorgane)

En toch krijgen we nog een spannende wedstrijd! De invaller doet het voor Charleroi. Heymans toont zijn neus voor doelpunten door op het goede moment in te lopen op een voorzet van Zorgane en makkelijk binnen te knikken



66

Trésor probeert het ditmaal zelf! Koffi gaat goed neer en duwt de bal uit zijn doel



63

Genk kampeert even rond de 16 van de bezoekers



62

Nicolas Castro

Mbwana Ally Samatta





60

Trésor zoekt naar Onuachu bij een corner, Koffi plukt makkelijk



56

Defays grijpt nu toch in en brengt twee nieuwe aanvallende spelers erin



56

Isaac Mbenza

Daan Heymans





56

Amirhossein Hosseinzadeh

Ali Gholizadeh





53

Boucaut moest enkele minuten later toch even naar het VAR-scherm gaan kijken maar oordeelt dat er geen strafschop volgt



49

Munoz gaat neer in de 16 maar Boucaut will geen twede penalty fluiten



46

Geen van beide ploegen is gewijzigd opnieuw op de grasmat verschenen. Defays wil dus nog niet ingrijpen



45

Tchatchoua met veel ruimte in de 16. Zijn pass richting Benbouali is niet zuiver genoeg. Hier zat meer in voor de bezoekers!



42

Charleroi krijgt nog eens een gelijkspel maar opnieuw lukt het hen niet om een schot tussen de palen te produceren



36

Heeft Genk de drie punten al op zak? Daar lijkt het wel op



35



Doelpunt van Paul Onuachu (Mike Trésor Ndayishimiye)

Daar is het gouden duo van Racing Genk opnieuw! Mike Trésor krijgt een vrije trap, Koffi komt en twijfelt dan. Onuachu timet zijn run wel goed en kopt via de lat in doel



34

En ditmaal laat Wasinski zich zien in de 16 van de tegenstander en lijkt hij te gaan scoren. Hij krijgt een koekje van eigen deeg want Heynen kan met een ultieme tackle de poging van Wasinski onschadelijk maken



31

Paintsil leek voorbij Wasinski te gaan aan de rand van de 16 maar de verdediger pakt uit met een zeer riskante en tegelijkertijd zeer goede tackle om Paintsil af te stoppen



27

Een perfecte aanval vanop de rechterflank van Racing Genk, alsof het een training was. Onuachu moet de bal een metertje achteruit gaan halen en kraakt zijn schot. De Nigeriaan had het leer beter gelaten voor de inlopende Castro



24

Gele kaart voor Amirhossein Hosseinzadeh





23

De druk van Genk is wat gaan liggen en bij Charleroi zitten met onder meer Morioka, Heymans en Gholizadeh de creatiefste en meest aanvallende spelers op de bank



20

Onuachu is even blijven liggen na een voet op de enkel maar staat ondertussen alweer recht



20

Gele kaart voor Daniel Munoz





18

Ze willen bij Genk opnieuw een strafschop maar Boucaut zwicht geen tweede keer



16

Castro probeert het vanop afstand, hoog over



13

Onuachu kan niet trappen en legt af tot bij Hrosovsky. Die haalt wel uit, Koffi kan pareren en heeft geluk dat Trésor te verrast is om te reageren. Al ging de vlag wel de lucht in voor de winger



11

Charleroi reageert met een corner maar zonder doelgevaar



9



Doelpunt van Paul Onuachu (Penalty)





8



Penalty voor KRC Genk

Munoz dribbelt zich een weg naar doel en gaat graag liggen over een uitgestoken been. Het contact is licht maar het verdict blijft na een controle van de VAR. Onuachu zet zich achter de bal en scoort



7

Van een vrije trap naar een nieuwe corner. De druk is er van Genk, dat snel op voorsprong wil komen tegen een stug Charleroi



3

Een eerste corner van Genk wordt weggewerkt



1

Charleroi trapt de partij op gang, wat wordt het in Genk vanavond?



1

KRC Genk - Charleroi: 0-0





KRC Genk: Mark McKenzie - Gerardo Arteaga - Bryan Heynen - Nicolas Castro - Mike Trésor Ndayishimiye - Patrik Hrosovský - Paul Onuachu - Daniel Munoz - Maarten Vandevoordt - Joseph Paintsil - Carlos Cuesta

Bank: Ouattara Aziz - Mbwana Ally Samatta - Jay-Dee Geusens - Rasmus Carstensen - Matias Galarza - Matisse Didden - András Németh - Tobe Leysen



Charleroi: Amirhossein Hosseinzadeh - Nadir Benbouali - Jonas Bager - Adem Zorgane - Isaac Mbenza - Joris Kayembe - Hervé Koffi - Stelios Andreou - Marco Ilaimaharitra - Martin Wasinski - Jackson Tchatchoua

Bank: Pierre Patron - Loïc Bessile - Ali Gholizadeh - Anthony Descotte - Daan Heymans - Damien Marcq - Mehdi Boukamir - Ryota Morioka