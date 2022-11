Alle hens aan dek in #KVMZWA: "Efficiëntie zal de sleutel zijn om ons uit situatie te halen"

Zowel voor KV Mechelen als Zulte Waregem wordt het een belangrijke wedstrijd op zaterdagnamiddag Achter de Kazerne.

Bij de thuisploeg hebben Bijker en Mrabti de trainingen weten te hervatten, maar ze zijn er uiteraard wel nog niet bij tegen Essevee.

𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐟𝐨𝐮𝐫 I "Kerim en Bijkie brengen direct wat meer peper en zout in de training"



Benieuwd naar wat onze T1 nog te zeggen had over de vorige match, Essevee en de blessures? Kijk dan snel op YouTube 👉 https://t.co/MEsyCDzYG4#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/eVdFqRl9YD — KV Mechelen (@kvmechelen) November 4, 2022

Met Vanlerberghe is er naast Bijker nog een verdediger out en dus wordt het puzzelen voor Defour. Ook Lavalée is out.

Ook Mbaye Leye moet puzzelen, want naast Derijck (geblesseerd) is ook Tsouka (geschorst) er achterin niet bij. "Het is altijd puzzelen en kijken", besefte de coach vorige week al.

🗣 "Efficiëntie zal de sleutel zijn om ons uit deze situatie te voetballen."



📃 Lees de volledige voorbeschouwing op https://t.co/cPH7ibJNVc #KvmZwa — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) November 4, 2022

De thuisploeg is favoriet. Een gokje op Essevee kan al vijf keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!