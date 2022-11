Kan Dominik Thalhammer voor een schokeffect zorgen bij KV Oostende?

KVO-KVK is de afsluiter van de zestiende speeldag.

Dominik Thalhammer verving Yves Vanderhaeghe deze week als trainer bij KV Oostende na het verlies tegen Club Brugge. De kustploeg staat net boven de degradatieplaatsen en heeft maar drie punten meer dan de laatste in de stand.

Het is dan ook de vraag hoe KV Oostende onder Thalhammer zal voetballen. Toen de Oostenrijker overnam bij Cercle Brugge voetbalde het plots aanvallend en met veel inzet. Of Thalhammer dat na minder dan een week al in de ploeg krijgt, is maar af te wachten.

Ook KV Kortrijk verving dit seizoen al zijn coach, Adnan Custovic verving Karim Belhocine begin september. Onder de Bosniër pakte Kortrijk maar 8 op 27 en het staat op de zestiende plaats, op twee punten van Oostende.

Dit wordt dus een belangrijke match voor beide ploegen, zeker na de overwinning van Eupen op Standard en het puntenverlies van Seraing en Zulte Waregem. Van de laatste vijf onderlinge duels won Kortrijk vier keer, Oostende maar één keer.