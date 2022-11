Kan STVV de drie punten grijpen in Seraing of hebben de Luikenaars hun plan op orde?

STVV maakt de korte verplaatsing naar Seraing vandaag. Tijd om vooruit te blikken.

Dat Seraing een moeilijk seizoen ging kennen is geen verrassing. De Luikenaars staan dan ook na 15 speeldagen om de voorlaatste plaats met amper 11 punten. Al zijn de verschillen klein onderaan het klassement. Eén overwinning kan hen (tijdelijk) op een veilige plaats brengen in de rangschikking. Al zal het zonder kwaliteitsinjectie in de winterstop knokken worden tot de laatste speeldag voor Seraing.

Dan staat STVV er beter voor in de rangschikking. De Truienaars bezetten de 9de plaats met 20 punten uit 15 wedstrijden. Dankzij hun overwinning vorig weekend op het veld van Westerlo (nr.8) zijn ze zelfs nog wat dichter (twee punten) bij de Europe Play-Offs plaatsen gekropen. Al is het daar nog veel te vroeg op het seizoen voor om hiermee rekening te houden. Het verschil met een degradatieplaats blijft niet bijster groot. Zo is er maar 8 punten verschil met de 16de plaats in het klassement.

Voor beide clubs gaat het dus een kwestie zijn om de drie punten te pakken om zo wat ademruimte te krijgen en vooruit te kijken.