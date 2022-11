LIVE Anderlecht-Genk: 0-2, Arteaga op pass van Paintsil

Anderlecht dat na een zware bekermatch Genk ontvangt... Hoe schat u de kansen in? Paars-wit is nog steeds niet helemaal op de rails gezet en Genk stormt door de competitie.

Anderlecht mist nog steeds Vertonghen en ook Duranville is er niet bij. Esposito is dan weer aan de kant gelaten en traint voorlopig met Wesley Hoedt. Mogelijk keert hij in januari terug naar Inter. Voor Robin Veldman wordt het waarschijnlijk zijn laatste match als hoofdcoach en hij wil liefst ongeslagen zijn postje terug afstaan.

Genk is daarvoor wel niet de ideale tegenstander. De Limburgers draaien op volle toeren en hebben met Mike Trésor en Paul Onuachu een koningskoppel. De ene vindt de andere blindelings. De topassistgever en de topscorer van de JPL...

Voor Anderlecht wordt het zaak om hen zo ver mogelijk van doel weg te houden. "En Onuachu zijn looplijnen af te breken", aldus Veldman. "We mogen hem niet vrij naar doel laten lopen of koppen."

