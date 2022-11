Volg Sporting Charleroi - KV Mechelen om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Voor de WK-break een kans voor KV Mechelen om nog aan plaatswinst te doen. De tegenstander die het zaterdag treft, moest de laatste weken al een paar tikken incasseren.

Het is een duel in de middenmoot en ook bij Charleroi hadden ze liever wat hoger gestaan. Vandaar ook dat trainer Edward Still op de keien werd gezet na een flinke pandoering op het veld van leider Genk (4-1). De stunt tegen Antwerp een week voordien kon hem niet in het zadel houden. In de aanloop naar de huidige speeldag prijkte dezelfde score op het bord, maar dan na verlengingen. In de beker liep Charleroi een kater op bij Seraing.

Dan tankte KV Mechelen juist wél vertrouwen in de beker door met 0-5 te gaan winnen bij Lokeren-Temse. In de competitie heeft Malinwa ook nog wel wat goed te maken nadat het onnodig een dubbele voorsprong verspeelde thuis tegen Zulte Waregem. Die verloren punten zouden dan elders weer gehaald moeten worden. Waarom niet in het Zwarte Land, net voor de WK-break?

1 punt verschil

Charleroi heeft na zestien speeldagen welgeteld één puntje meer dan KV Mechelen. Een zege voor de bezoekers zou dus betekenen dat ze over de Carolo's springen in de stand. Het is nog twijfelachtig of ook Bolingoli en Ngoy mee kunnen proberen om dat te verwezenlijken. Bijker, Mrabti, Lavalée en Vanlerberghe ontbreken nog zeker. Charleroi mist ex-KV'er Van Cleemput, Knezevic, Nkuba en Bager.

