Volg live: Van 2-0 naar 2-2, wat geeft het slotkwartier in Club-Antwerp?

De laatste speeldag voor de WK-break is een onversneden Super Sunday. Beginnen doen we op zondag met de topper tussen Antwerp en Club Brugge.

En dat is toch altijd een speciale wedstrijd wegens de afkeer die beide supportersclans voor elkaar hebben. Nu ook beide ploegen bovenin meedraaien in het klassement, geeft het de affiche alleen maar meer redenen om nauwgezet te volgen.

Club voor het vertrouwen

In de Champions League ging het Club Brugge de eerste vier speeldagen voor de wind maar daarna volgde 1/6. In de competitie is het ook niet bijster goed. Vorige week verloor Club de Slag om Vlaanderen tegen Gent met 2-0. En vooral de prestatie van Club op het veld was zorgwekkend.

Door de matige prestaties is Club op plaats 4 in het klassement verzeild geraakt, op 11 punten van leider Racing Genk. Afgelopen week kon tegen Patro wel kwalificatie voor de volgende ronde afgedwonden worden maar pas na 120 minuten. De Club-fans hebben nog eens een klinkende overwinning nodig tegen een topclub om de moraal een boost te geven.

Antwerp wil crisis vermijden

En dan komt de topper tegen Antwerp misschien wel op het juiste moment. The Great Old staat dan wel op plek 2 in het klassement, dat hebben ze vooral te danken aan hun sterke 27/27 na 9 speeldagen. Daarna volgde een schamele reeks van 7/21 met verliespartijen tegen onder meer Charleroi, Genk en Kortrijk.

De eens zo sterk uitgesproken titelambities die weerklonken op de Bosuil is toch al veranderd in enige voorzichtigheid. Antwerp is afhankelijk van spitsen Janssen en Frey om te scoren, notabene twee dezelfde types in de box. De flanken zorgen voor gevaar maar niet voor doelpunten. Als ze vandaag verliezen van Club Brugge halen de Bruggelingen hen in en kan ook Union er nog over komen waardoro Antwerp, de eens zo fiere leider, plots pas op plaats 4 staat en naar beneden moet kijken.