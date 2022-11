Custovic voor zijn toekomst, Gent voor play-off 1: hoogspanning in Guldensporenstadion

In het Guldensporenstadion wordt het eerste deel van het seizoen uitgewuifd met een duel tussen Kortrijk en AA Gent. Voor beide ploegen is dat duel van grote waarde.

Voor KV Kortrijk is het stilaan alle hens aan dek, want in de strijd tegen degradatie hebben ze dringend punten nodig om in eerste klasse te blijven.

De positie van Adnan Custovic staat al ter discussie volgens sommige bronnen. Een overwinning tegen AA Gent kan dan zeker van pas komen.

Reeksje

Bij de Buffalo's willen ze na de zege tegen Club Brugge graag doorstomen en doorgaan op hun elan, om zo de top-4 wat meer in het vizier te krijgen.

Er wordt nog gedroomd door onder meer Castro-Montes van play-off 1 en zelfs een mogelijke tweede plaats aan het einde van het seizoen. Dan mag er tegen Kortrijk alvast niets verkeerd lopen.

