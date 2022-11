Ueda maakt enige goal in kansarme match, STVV en Cercle Brugge eindigen de match met 10

Cercle Brugge heeft gewonnen op het veld van STVV. Het zet zo zijn reeksje verder en pakt 19 op 24.

STVV en Cercle Brugge begonnen aan de match met zicht op de top acht en waren goed bezig met elk een reeksje. Dat was echter niet te zien aan het spelbeeld in de eerste helft. Cercle kreeg de eerste goede mogelijkheid na een snelle vrije trap van Vanhoutte richting Hotic, maar die zette de bal over. Daarna kreeg STVV ook een eerste kansje met een kopbal van Bocat, maar ook zonder veel gevaar.

Cercle Brugge zette de beste combinatie op in de eerste helft. Denkey legde mooi af naar Deman, die in één tijd speelde richting Ueda. De Japanner plaatste de bal mooi richting de tweede paal, maar zijn schot ging naast. Daarna was er nog een kopbal van Okazaki op een corner, maar opnieuw zonder veel gevaar. In de eerste helft kregen beide ploegen de bal zelfs niet tegen de paal en 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Ook na de rust was het nog altijd wachtten op kansen. Na een uur toch een bal tussen de palen. Hayashi werd alleen diep gestuurd, maar trapte te centraal op Majecki. STVV leekt wat meer in de wedstrijd te komen. Maar de goal viel aan de overkant.

Eerste bal tussen de palen meteen raak voor Cercle

In minuut 70 mocht de Japanner Ueda plots op zijn landgenoot en zijn ploegmaat op het WK, Schmidt, afgaan. Hij kreeg de bal na een mooie pass met de hak van Denkey en Ueda werkte prima af en liet Schmidt zo kansloos. Het was pas de eerste bal tussen de palen voor Cercle.

STVV-trainer Hollerbach probeerde het tij nog te keren een kwartier voor tijd met een driedubbele wissel. Fatih Kaya kwam tussen de lijnen, maar hij mocht 5 minuten later alweer naar binnen. Hij was in de beker de held voor STVV, maar trapte nog na nadat Popovic hem tegen de grond trok. Ook Cercle Brugge eindigde de match nog met tien na een tweede gele kaart voor Lopes Da Silva. Hij reageerde na een fout van Bauer en mocht in de extra tijd al gaan douchen.

Cercle Brugge begon het seizoen nog met 6 op 27, maar pakte na de trainerswissel een mooie 19 op 24. STVV blijft het thuis lastig hebben, het verloor al voor de vierde keer in acht wedstrijden op Stayen. Cercle Brugge blijft zo in het spoor van de top acht.