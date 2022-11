LIVE: Standard heeft nog zo'n tien minuten

Op de laatste speeldag voor het WK staan nog heel wat toppers op het programma. Standard ontvangt Union.

Standard staat na een mooie 6 op 12 (met de punten tegen Anderlecht meegerekend) nog altijd op een vijfde plaats in het klassement. Het won dinsdag in de beker tegen Dender, maar qua spelbeeld liet Standard het afweten. Tegen Union zal het veel beter moeten.

Want Union staat derde in de stand en verloor al twee maanden niet meer in de competitie. Tegen Westerlo kon het vorige week wel pas in de toegevoegde tijd een puntje pakken. Van de vijf onderlinge confrontaties won Union de laatste twee, op Sclessin ging het vorig seizoen winnen met 1-3.

En Union is dit seizoen een uitstekende ploeg buitenshuis. De mannen van Karel Geraerts pakten al 16 op 24 op verplaatsing terwijl Standard 15 op 24 pakte thuis. Het wordt dus zeker een match om naar uit te kijken in het altijd kolkende Sclessin.