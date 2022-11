LIVE Westerlo-KVO: Thalhammer blijft vertrouwen in Boonen houden

Gezien de WK-break is de wedstrijd van deze namiddag vooral belangrijk voor KV Oostende. Ze kunnen - gezien de andere wedstrijden - een fantastische zaak doen in het klassement en afstand creëren met de onderste vier.

Jonas De Roeck heeft weinig selectieproblemen. Daci, Bernat en Van Eenoo zijn wel nog geblesseerd, maar Chadli is weer fit voor de dienst bevonden en start waarschijnlijk in de basis.

Bij KV Oostende heeft Dominik Thalhammer alvast voor een schokeffect gezorgd. Om met een gerust gemoed de anderhalve maand pauze in te trekken, zou een overwinning tegen Westerlo de sfeer bij KVO helemaal kunnen omdraaien. "Elk team heeft zijn zwakheden en die moeten we uitbuiten. We denken ook dat we die zwakke punten gevonden hebben", aldus Thalhammer. "We moeten pressen en collectief denken. Ik wil een team zien dat als collectief werkt."

Westerlo is wel de grote favoriet bij betFIRST. Een gokje op KV Oostende kan u al 4,25 keer uw inzet opleveren! Kijk hier voor meer leuke odds...