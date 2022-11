Donkere wolken in Waregem (tris)

In Waregem staat op zaterdag in de vooravond een heel belangrijk duel op het programma voor Essevee.

Voor Zulte Waregem is het alle hens aan dek in de laatste wedstrijd voor de WK-break, want met de komst van KAS Eupen komt een rechtstreekse degradatiekandidaat op bezoek.

"We willen winnen voor de supporters", liet Mbaye Leye vooraf verstaan. "We willen met een kleine opluchting de WK-break in."

De supporters beseffen het belang van de wedstrijd, net als de club. Die zorgde voor een actie voor abonneehouders, waardoor het stadion nog eens zo goed als volledig uitverkocht zal zijn.

