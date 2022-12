LIVE: Club Brugge - OH Leuven, de opstellingen

Het zou wel eens een belangrijke tweede kerstdag kunnen gaan worden op Jan Breydel. Club Brugge ontvangt er OH Leuven.

Club Brugge had na de nederlaag tegen STVV in de Beker van België crisisberaad, maar gaat voorlopig verder met coach Carl Hoefkens.

Toch staat er zeker druk op de wedstrijd tegen OH Leuven. Verliezen is zeker en vast uit den boze, beseft iedereen.

In de selectie van 21 namen onder meer geen Skov Olsen. Die heeft last van de heup, maar geeft zelf aan fit te zijn en ontgoocheld dat hij niet geselecteerd is.

Ook OH Leuven is uitgeschakeld in de Beker van België en dus verwacht ook coach Marc Brys een reactie van zijn spelers:

