Dubbele slechte zaak in 'operatie play-off 1': doelhout houdt AA Gent meermaals van doelpunt tegen Standard

AA Gent stond vijfde na de heenronde in de Jupiler Pro League, Standard zesde op twee punten van de Buffalo's. En dus was het een belangrijk treffen tussen beide ploegen.

KAA Gent had zich weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België na een moeizame partij en verlengingen tegen Cercle Brugge. Hein Vanhaezebrouck koos voor drie nieuwe namen in zijn basiself: de sterk ingevallen Hauge mocht nog eens starten aan een match, net als Owusu en Hjulsager.

Veel wissels

Standard van zijn kant had flink verloren op bezoek bij Antwerp en dus koos oefenmeester Deila voor liefst vijf wissels, met Perica en Davida als spitsen. In de strijd om play-off 2 en mogelijk nog play-off 1 was winnen voor de Rouches een must.

"Puntenverlies is uit den boze", gaf ook Hein Vanhaezebrouck aan. Hij wilde een vijfpuntenkloof slaan met Standard en en zo vooral naar boven kunnen beginnen kijken. Maar dan zou de weg naar doel wel gevonden moeten worden.

© photonews

© photonews

In de eerste helft toonde Gent zich lichtjes baas, maar efficiëntie was alweer het codewoord - of het gebrek daaraan dan toch vooral. Hjulsager zag een poging op de paal stranden, in de herneming kon ook Hong niet afwerken. En op slag van rusten was er een schicht van Odjidja tegen de lat - het is als een dubbel 20 missen in darts door op het ijzer te mikken.

Lat en paal

Gescoord werd er niet, waardoor de soep bij de rust alweer de grootste bron van warmte was in de Ghelamco Arena. Kerstvoetbal is niet altijd even gezellig, maar op dat gebied mogen we in Gent niet klagen.

© photonews

© photonews

Nu nog doelpunten? Gent ging na de pauze steeds nadrukkelijker op zoek naar de overwinning. Vanhaezebrouck bracht met Fofana en later Salah ook nog genoeg creativiteit tussen de lijnen om het te proberen, maar tegen een steeds meer verdedigend Standard leverde dat weinig kansen op.

Aan de overkant leken de bezoekers zelfs op weg naar een driepunter, want na handspel van Ngadeu ging de bal op de stip. De VAR riep Lambrechts echter naar het scherm en de strafschop werd geannuleerd. Gent probeerde nog, maar het bleef 0-0. En daar schiet eigenlijk niemand wat mee op in de strijd om de top-4.