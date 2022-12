Kan Kortrijk in eigen huis ook Racing Genk afstoppen of gaat competitieleider na break gewoon door op elan?

Competitieleider Racing Genk trekt op Boxing Day het land door voor de verplaatsing naar KV Kortrijk.

En dat is de plaats waar dit jaar reeksen van competitieleiders sneuvelen. Althans toch voor Antwerp. De Great Old trok met 27/27 naar het Guldensporenstadion en zag daar de reeks ten einde komen met een 2-1 nederlaag. Er was toen een hoofdrol weggelegd voor ex-Antwerpspeler Lamkel Ze.

De Kameroener zal er tegen Genk niet bij zijn en zo snel mogelijk willen vertrekken uit Kortrijk dat met Bernd Storck voor de derde keer dit seizoen een nieuwe trainer heeft aangesteld. Storck kent de tegenstander van vanavond goed aangezien hij er vorig seizoen trainer was.

Dat is ook iets dat Wouter Vrancken aanhaalt in zijn voorbeschouwing. "Het maakt de analyse op voorhand moeilijker omdat ze van speelstijl zullen veranderen. Een verplaatsing naar Kortrijk is altijd moeilijk", weet de Genk-trainer.

Vrancken recupereert met El Khannouss en Arteaga alvast twee WK-gangers. Mogelijk zal El Khannouss meteen in de basis gedropt worden bij Genk nadat hij in de troostfinale van het WK zijn debuut maakte voor Marokko.