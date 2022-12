Gemiste penalty en bal op de lat zorgen ervoor dat KV Mechelen niet kan winnen van 10 Cercle-spelers

KV Mechelen en Cercle Brugge trekken met een gelijkspel de kerstdagen in. In de eerste helft was Cercle Brugge lang de betere ploeg maar in de tweede helft had KV Mechelen genoeg kansen om op en over Cercle te gaan. Onder meer een gemiste strafschop brak hen zuur op.