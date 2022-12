Volg Straks Live: Kan KV Mechelen met goed gevoel naar kersttafel of verovert Cercle overwinning in AFAS-stadion?

Drie wedstrijden op vrijdagavond, dat is pas een mooi kerstcadeau van de Pro League.

KV Mechelen speelt vanavond tegen Cercle Brugge in een duel dat normaal gezien tussen twee ploegen gaat die ambiëren om in de linkerkolom te eindigen maar de realiteit is anders.

Na de mindere seizoensstart is KV Mechelen vooral bezig met het gat met de laatste drie te vergroten. De troepen van Steven Defour staan nu 5 punten boven een degradatieplaats en willen toch liefst enkele plaatsen stijgen om het tweede deel van het seizoen rusitger aan te vatten.

De bezoekers van Cercle Brugge hadden ook een mindere seizoensstart en moesten ook afscheid namen van hun trainer om daarna weer naar boven te klimmen. Cercle heeft ondertussen al wel wat meer punten gesprokkeld en sinds begin oktober niet meer verloren. Ze staan samen met Standard en OH leuven zelfs gedeeld zevende.

Met Eupen dat ook tegen Seraing speelt, is het belangrijk voor KV Mechelen om punten te sprokkelen aangezien de ploegen onder hen weleens snel dichterbij zouden kunnen sluipen.