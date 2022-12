Volg Union SG - KV Oostende deze namiddag om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het is 'Boxing Day', ook in onze competitie. Voor Union en KV Oostende betekent dat een weerzien, nadat ze dinsdag al tegen mekaar speelden.

Dat was in het kader van de Beker van België, nu gaat het om een competitiematch. En in die competitie staat het fiere Union op een mooie tweede plaats. Die wil het natuurlijk niet zomaar te grabbel gooien. De verdiende kwalificatie in de beker geeft ook moed dat een nieuwe driepunter tot de mogelijkheden behoort. Al was er vorige week wel een flits van Adingra nodig in het slot om de beslissing te forceren.

Voor KV Oostende waren er voldoende positieve dingen uit die match te halen om met vernieuwde moed opnieuw naar het Dudenpark te trekken. Het verdedigingswerk was lange tijd prima. Voor de spelers is het sowieso nog zoeken naar de uitvoering van de aanpak Thalhammer: wanneer druk zetten, wanneer terugplooien. Puntengewin op maandagnamiddag zou de druk aan de kust al wat kunnen doen afnemen.

Revanche of herhaling

Het eerste deel van het tweeluik is dus op 2-1 geëindigd in het voordeel van Union. Kunnen de Kustboys zich revancheren of herhaalt de geschiedenis zich?

Bij een thuiszege van Union kan u via BETFIRST 1,34x uw inzet verdienen. Mits een ander resultaat zit er zelfs een nog mooiere prijs in! Een gelijkspel is goed voor 5,75x uw inzet, een zege van Oostende zelfs voor 9x uw inzet!