Kan Antwerp op het veld van Westerlo optimaal profiteren van puntenverlies Genk en Club Brugge?

Voor Antwerp en Westerlo 2023 induiken moeten ze nog één wedstrijd beslechten.

Promovendus staat op een mooie 7e plek in het klassement en heeft na 17 speeldagen 8 wedstrijden gewonnen. Gelijk spelen doen Jonas De Roeck en co niet graag, dat hebben ze slechts 2x gedaan voorlopig. Het is er dus nagenoeg altijd op of onder voor de Kemphanen. In de heenwedstrijd verloor Westerlo met 3-0 op de Bosuil.

Bij Antwerp lijkt er na de WK-break een Antwerp 2.0 te zijn opgestaan met Calvin Stengs mee op het middenveld. Het zorgde in de beker alleszins voor een klinkende 4-0 overwinning tegen Standard. Maar toch is Mark Van Bommel op zijn hoede ondankse de onbeschikbaarheid van Gerkens, Ysusf, Engels, Miyoshi en VInes.

"Een verplaatsing naar Westerlo is niet gemakkelijk. Ze hebben al enkele topclubs verslagen en zijn gewoon een goede ploeg", klinkt het bij de Nederlander.