Volg Anderlecht-Union hier live vanaf 18u30

Anderlecht ontvangt deze avond Union. Voor de thuisploeg zijn de buren uit Vorst uitgegroeid tot hun zwarte beest in twee jaar tijd. Vijf keer werd er nu al verloren van Union.

Opmerkelijke keuze bij Anderlecht: Brian Riemer zet Bart Verbruggen tussen de palen en laat kapitein Hendrik Van Crombrugge op de bank. Daarnaast is het uitkijken wie er naast Jan Vertonghen zal staan. Is Debast voldoende fit om te starten of wordt het toch Sardella?

Bij Union is zowat iedereen fit en kan Karel Geraerts met zijn sterkste elf beginnen. Benieuwd of Lapoussin zijn basisplaats kan heroveren. Tegen Oostende zat hij immers nog op de bank.