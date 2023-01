Live: Balikwisha zet Antwerp al snel op voorsprong!

Er zit een zeer interessante speeldag aan te komen in de Jupiler Pro League. Zondag zijn er met Genk-Club en Union-Anderlecht twee toppers maar Antwerp en KAA Gent doen ons toch ook al watertanden op zaterdagavond.

Bij Antwerp gaat het al even niet meer van een leien dakje. Voor de WK-break ging het al enkele weken stroever nadat de Great Old zeer fraai met 27/27 aan de competitie begon. Winger Calvin Stengs mee op het middenveld zetten leek een fantastische zet van trainer Mark Van Bommel na het WK. In de eerste wedstrijd na de break verpletterde Antwerp Standard in de beker met 4-0 maar daarna volgde ei zo na een nederlaag in het Westelse Kuipke. In extremis werd het toch nog 3-3 in plaats van 3-1.

Antwerp onder druk

Door de mindere run staat Antwerp 10 punten achter op leider Racing Genk. Maar vooral... Slechts 5 punten voor op plaats 5 KAA Gent. De Buffalo's kunnen met een overwinning de strijd voor de Champions Play Offs dus helemaal openbreken bij een overwinning op de Bosuil.

De troepen van Hein Vanhaezebrouck stootten na de WK-break eveneens door naar de kwartfinale van de beker maar konden daarna in de competitie niet scoren tegen Standard dat hen op een 0-0 hield. Op het veld van Antwerp wil Gent met de overwinning gaan lopen al beseffen ze zelf wel hoe lastig dat zal zijn.

Spektakel in augustus

Antwerp won namelijk de voorbije vier confrontaties met Gent in de competitie. In de heenwedstrijd dit seizoen stond de wedstrijd bol van de VAR-interventies en misinterpretaties van Nicolas Laforge waardoor Antwerp wél een strafschop kreeg en Gent tot tweemaal toe niet na drie VAR-tussenkomsten in één helft.

Staat het vanavond ook zo bol van het spektakel? Volg het dan vanaf 20u45 live bij Voetbalkrant.