Parker maakt zijn debuut met Club Brugge

Om 13:30 ontvangt leider KRC Genk landskampioen Club Brugge in de Cegeka Arena. Voor kersverse Clubtrainer Parker meteen een heuse uitdaging op zijn debuut in de Jupiler Pro League. Lukt het Club of gaat Genk gewoon verder op zijn elan voor de misstap in Kortrijk?

Bij KRC Genk is iedereen fit en gaan ze op zoek naar een nieuwe overwinning na de plotse nederlaag op het veld van KV Kortrijk. Het was pas de tweede nederlaag dit seizoen voor de competitieleider nadat het op speeldag één verloor tegen, jawel Club Brugge. Het werd toen 3-2 voor de Bruggelingen. Scott Parker nam onlangs het roer over van Carl Hoefkens en neemt meteen Rits mee op in zijn selectie. De middenvelder keert na acht maanden blessureleed terug in de kern. Of hij zijn comeback zal maken is nog de vraag, alsook met welke opstelling Parker zal spelen. Hoe dan ook wordt het een topper die Club maar best kan winnen als het Genk niet uit het oog wil verliezen. ๐—•๐—ฟ๐˜‚๐—ด๐—ด๐—ฒ ๐—ผ๐—ฝ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜‡๐—ผ๐—ฒ๐—ธ ๐—ถ๐—ป ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐˜‚๐—ถ๐˜๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ ๐—–๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ธ๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ.



