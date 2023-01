Volg OH Leuven - KV Kortrijk vanavond om 21u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Net als op 20 december in de beker staat zondagavond de affiche OHL - KVK op het programma. Komt het tot een revanche of hetzelfde resultaat als op die dag?

Kortrijk ging toen verrassend met 1-3 winnen aan Den Dreef. Meteen het einde van het bekeravontuur van OHL, dat zich nu volledig kan richten op het bereiken van de Europe Play-Off via de competitie. Om hier in te slagen, dient het zeker één plaatsje te stijgen. De late gelijkmaker op het veld van Club Brugge was alvast een opsteker en daarop kan in de competitie verder gebouwd worden.

Trainerswissel met effect bij KVK

Bij tegenstander Kortrijk is er dan weer een hernieuwd vertrouwen sinds Bernd Storck daar de plak zwaait. De kwalificatie in de beker werd gevolgd met een stunt van formaat door leider Genk een eerste nederlaag sinds de openingsspeeldag aan te smeren. KVK heeft de punten nog steeds hard nodig in de degradatiestrijd. Het zou heel welkom zijn voor de Kerels als ze nog eens de maat van Leuven kunnen nemen.

OHL mist Thorsteinsson en Taildeman door blessure en de geschorste Mendyl wegens zijn uitsluiting in het vorige onderlinge duel.

