Volg Standard-STVV live op voetbalkrant.com

Standard en STVV krijgen de eer om de eerste match van 2023 te spelen.

STVV tankte in de laatste match van 2022 vertrouwen tegen Zulte Waregem door thuis met 2-0 te winnen. STVV staat daardoor nu op plek 10 in het klassement en heeft al een voorsprong van elf punten op de eerste degradatieplaats.

De vorm van STVV is dan ook goed met een 9 op 12 in de competitie. Standard pakte dan weer maar 4 op 12 in de competitie en speelde 0-0 gelijk tegen KAA Gent in zijn laatste match in de competitie. Daarna oefende Standard ook nog tegen Juventus en speelde 1-1 gelijk.

STVV recupereert Al-Dakhil, Koita en Teixeira, maar moet wel Konaté en Kagawa missen met blessures. Standard mist dan weer Dewaele, Ngoy en waarschijnlijk Emond.

In de laatste vijf wedstrijden tussen Standard en STVV wonnen de Limburgers maar liefst vier keer, Standard één keer. STVV dit pakte dit seizoen buitenshuis 15 op 27 terwijl Standard thuis maar 16 op 27 pakte. Ze zijn dus gewaarschuwd op Sclessin.