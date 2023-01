Zulte Waregem wil opnieuw af van rode lantaarn met winst tegen KV Mechelen

In de strijd tegen degradatie zou het wel eens heel erg spannend kunnen worden de komende weken.

En dus is het ook aan de Gaverbeek op zondagnamiddag alle hens aan dek voor zowel Zulte Waregem als KV Mechelen.

Rode lantaarn

Bij Malinwa zagen ze Peyre vertrekken, bij Essevee zagen ze met Vormer en Brüls twee sterkhouders komen voor het middenveld.

Benieuwd of dat ook meteen zijn impact heeft op de wedstrijd tussen beide ploegen. Door de zege van Seraing bij Oostende is Zulte Waregem alvast minstens voor eventjes de rode lantaarn in de Belgische competitie.

