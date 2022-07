Antwerp-Zulte Waregem (live): 45' Interessante eerste helft, maar geen doelpunt. Essevee dreigend op de tegenstoot.

Donderdagavond deed Antwerp in Kosovo wat het moest doen. Vier dagen voor de heenwedstrijd van de volgende voorronde in de Conference League, moet de Great Old in eigen huis aan de bak tegen Zulte Waregem. Essevee won op de openingsspeeldag van Seraing.

Drie officiële wedstrijden gespeeld, nul goals geïncasseerd: de organisatie staat er bij Antwerp, maar in balbezit is er nog veel ruimte voor verbetering. Manuel Benson was de voorbije weken de man van de ideeën, maar zoek vanavond niet naar hem. De lichtvoetige winger behoort niet tot de selectie van Mark van Bommel en lijkt nu echt op weg naar Burnley. Een stevige aderlating voor de Great Old. Voorts kan Antwerp vanavond niet rekenen op Björn Engels. Op speeldag 1 ging Antwerp vorige week met 0-2 winnen op het veld van KV Mechelen, via twee doelpunten van Michael Frey. De bonkige Zwitserse spits wordt ook vanavond in het basiselftal verwacht. MATCHDAY! ⚔️🔴⚪#RAFC #ANTZWA #COYR pic.twitter.com/KfCzwNNhal — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 31, 2022 Zulte Waregem begon ook aan de competitie met een zege. Aan de Gaverbeek werd Seraing met 2-0 geklopt. Coach Mbaye Leye zakt naar de Bosuil af zonder Sormö, Gano, Derijck en De Buyser. De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Lothar D'Hondt. Gokje wagen? Check dan zeker betFIRST voor de meest interessante odds!