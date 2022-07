LIVE Cercle-Anderlecht: Anderlecht heeft het moeilijk om te combineren

Cercle Brugge en Anderlecht beginnen er om 16u al aan in Jan Breydel. Het wordt een interessant duel en een eerste grote test voor de weerbaarheid van paars-wit. Want Cercle gaat hen zeker minder ruimte om te voetballen geven.

Cercle Brugge mist Popovic door schorsing en de 20-jarige spits Emilio Kehrer is geblesseerd. Aan de ploeg van vorig seizoen veranderde niet veel. Somers en Denkey zullen in de spits spelen. Decostere neemt de plek van de naar Burnley vertrokken Vitinho over.

Felice Mazzu noemde Cercle 'sexy'. Voor de manier waarop ze spelen. Hun intensiteit is de beste van Europa, zo blijkt uit de cijfers. Dat betekent ook dat de verdedigers 90 minuten zullen gehinderd worden in hun opbouw, net als de middenvelders.

Marco Kana, Killian Sardella en Sergio Gomez zijn er nog niet bij. Die moeten volgende week helemaal aansluiten. Mazzu gaat weinig wijzigen aan zijn basisopstelling. Momenteel liggen Refaelov en Raman nog in de weegschaal voor de plaats naast Esposito. Fabio Silva krijgt waarschijnlijk meer speeltijd, maar men wil geleidelijk aan opbouwen met hem.