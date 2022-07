Club kan meteen statement maken tegen Eupen

Bij Club is nagenoeg iedereen fit, enkel Buchanan, Odoi en Nusa haalden de selectie niet mede door kwaaltjes. Charles De Ketelaere zou vandaag naar Milaan vliegen om zijn droomtransfer af te ronden, hem zien we jammer genoeg (voorlopig) niet meer op Jan Breydel.

Club kan met zes op zes meteen een statement maken en een voorsprong pakken op concurrenten Gent en Anderlecht. Beide ploegen lieten gisteren punten liggen tegen respectievelijk Cercle Brugge en STVV. Op zich lijkt de overwinning voor Club een hapklare brok op de Kehrweg. Vorig seizoen ontmoetten Club Brugge en Eupen elkaar op speeldag één, toen werd in minuut 103 (!) de late gelijkmaker door De Ketelaere gemaakt.

