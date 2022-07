LIVE: Kan Standard dubbele achterstand ophalen in Genk?

Het was een turbulente week voor Racing Genk maar zondagmiddag staat er alweer een belangrijke wedstrijd voor de boeg.

Racing Genk heeft nog niet veel gedaan op de transfermarkt en nadat de ploeg vorig seizoen toch op enkele gebieden tekort kwam, leken de analisten niet overtuigd te zijn van de kwaliteiten van de Limburgers maar op het veld van Club Brugge maakte RC Genk lange tijd aanspraak op de drie punten.

Een week later ziet het er toch opnieuw minder goed uit voor Genk: Luca Oyen viel zwaar geblesseerd uit, Junya Ito is naar Frankrijk vertrokken voor 10 miljoen en wat met Cyriel Dessers? Het lijkt erop dat Vrancken niemand meer overhoudt in het aanvallende compartiment want Théo Bongonda wil ook weg en Onuachu is nog geblesseerd.

En de tegenstander voor zondag is niet mals want Standard toonde onder Deila vorige week dat er heel wat fighting spirit in het team zit. Vanuit een schijnbaar verloren positie kwamen de Rouches met een man minder terug tegen AA Gent. En dat na 75 minuten met 10 man te hebben gespeeld.